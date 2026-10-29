Star Health And Allied Insurance Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Star Health And Allied Insurance Company hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,50 INR gegenüber 0,930 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,47 Milliarden INR – ein Plus von 25,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Star Health And Allied Insurance Company 42,65 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at