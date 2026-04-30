Star Health And Allied Insurance Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Star Health And Allied Insurance Company hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Star Health And Allied Insurance Company ein EPS von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,68 Prozent auf 46,52 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,47 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 11,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Star Health And Allied Insurance Company in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,33 Milliarden INR im Vergleich zu 161,12 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at