Star Health And Allied Insurance Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Star Health And Allied Insurance Company präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 INR. Im Vorjahresviertel hatte Star Health And Allied Insurance Company 3,66 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 44,44 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Star Health And Allied Insurance Company 41,47 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at