Star Housing Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Star Housing Finance lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent auf 258,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at