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29.10.2026 06:31:29
Star Lake Bioscience präsentierte Quartalsergebnisse
Star Lake Bioscience hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Star Lake Bioscience ein EPS von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,12 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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