Star Lake Bioscience verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Star Lake Bioscience hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,07 Prozent auf 3,89 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,28 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at