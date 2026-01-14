Star Mica: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Star Mica hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22,17 JPY, nach 14,13 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 20,62 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 124,40 JPY beziffert, während im Vorjahr 92,98 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Star Mica in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69,16 Milliarden JPY im Vergleich zu 55,85 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at