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01.10.2026 06:31:29
Star Mica: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Star Mica ließ sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Star Mica die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,22 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 21,81 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Star Mica 14,81 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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