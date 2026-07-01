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01.07.2026 06:31:29
Star Mica veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Star Mica hat am 30.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 53,78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 30,07 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,12 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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