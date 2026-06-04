Star Navigation Systems Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Star Navigation Systems Group hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at