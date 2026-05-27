Star Paper Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Star Paper Mills hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Star Paper Mills vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,83 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,21 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,13 Milliarden INR – eine Minderung von 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Milliarden INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 20,98 INR, nach 26,36 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,05 Prozent auf 4,10 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at