Star Paper Mills hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8,34 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 881,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at