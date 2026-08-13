Star Paper Mills zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Star Paper Mills hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,21 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 1,03 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at