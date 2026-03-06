Star Peak Energy Transition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Star Peak Energy Transition veröffentlichte am 04.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,46 Prozent auf 47,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 9,180 USD gegenüber -105,800 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Star Peak Energy Transition im vergangenen Geschäftsjahr 156,27 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Star Peak Energy Transition 144,58 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at