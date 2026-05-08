Star Peak Energy Transition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Star Peak Energy Transition ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Star Peak Energy Transition die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 29,0 Millionen USD, gegenüber 32,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at