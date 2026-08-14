Star Peak Energy Transition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Star Peak Energy Transition präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Star Peak Energy Transition -1,790 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Star Peak Energy Transition in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 38,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at