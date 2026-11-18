Star Peak Energy Transition präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Star Peak Energy Transition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,51 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,840 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Star Peak Energy Transition in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,7 Millionen USD im Vergleich zu 38,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at