Star Petroleum Refining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Star Petroleum Refining hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,36 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,510 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,87 Prozent auf 61,60 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 64,75 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at