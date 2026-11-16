Star Petroleum Refining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Star Petroleum Refining hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 THB gegenüber 0,360 THB im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 80,91 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Star Petroleum Refining 61,60 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at