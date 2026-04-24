Star Royalties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Star Royalties präsentierte in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Star Royalties hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,410 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,170 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,420 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,65 Millionen CAD – eine Minderung um 41,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,11 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at