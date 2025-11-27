Star Royalties gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Star Royalties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 64,71 Prozent auf 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at