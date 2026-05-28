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28.05.2026 06:31:29
Star Royalties stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Star Royalties lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Star Royalties einen Umsatz von 0,2 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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