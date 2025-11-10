Star: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Star hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Star hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,90 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Star mit einem Umsatz von insgesamt 28,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at