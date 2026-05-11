Star stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Star hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Star hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,570 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Star im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 14,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at