Star Vault (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Star Vault (B) lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,2 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 33,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

