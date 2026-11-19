Star Vault (B) hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite standen 2,8 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at