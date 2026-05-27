Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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27.05.2026 20:23:49
Star Wars Latest Film Lowest Open Since Disney Acquisition: Is Box Office Force Asleep?
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Nachrichten zu Walt Disney
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25.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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20.05.26
|Starker Wochentag in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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19.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.at)
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18.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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16.05.26
|Can you make money from Star Wars toys? (Financial Times)
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11.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester (finanzen.at)
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11.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Walt Disney
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
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|0,00%
|Walt Disney
|89,23
|-0,21%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.