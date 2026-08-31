Stara Planina vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Stara Planina stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 38,2 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at