Starboard Value Takes Stake in Fluor as Industrial Investment Cycles Reaccelerate
According to its SEC filing dated February 17, 2026, Starboard Value LP initiated a new position in Fluor Corporation (NYSE:FLR), acquiring 5,191,327 shares during the fourth quarter. The quarter-end position value increased by $205.73 million, capturing both the trade and price changes over the reporting period.This was a new position for Starboard Value LP; the stake accounted for 3.9% of its 13F reportable AUM as of December 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Fluor Corp.
