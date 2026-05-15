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15.05.2026 06:31:29
Starbreeze (A) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Starbreeze (A) hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Starbreeze (A) -0,020 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 60,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,7 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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