|
13.11.2025 06:31:28
Starbreeze (A) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Starbreeze (A) gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Starbreeze (A) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 58,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!