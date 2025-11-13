Starbreeze (A) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Starbreeze (A) gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Starbreeze (A) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,18 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 58,4 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at