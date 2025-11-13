Starbreeze (B): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Starbreeze (B) hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Starbreeze (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 SEK je Aktie gewesen.

Starbreeze (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 58,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at