Starbreeze (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Starbreeze (B) hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 60,75 Prozent auf 26,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Starbreeze (B) 67,7 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at