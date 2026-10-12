Starbucks-Aktie gewinnt: Konzern verzichtet auf Kauf von Chipotle

In den USA wird es doch keinen Burrito zum Starbucks-Kaffee geben.

Die Kaffeehaus-Kette hat Pläne zum Kauf der auf mexikanische Küche spezialisierten Chipotle-Restaurants verneint. Vergangene Woche hatte die "Financial Times" berichtet, Starbucks habe an einem Übernahmeangebot für Chipotle gearbeitet. Starbucks kaufe Chipotle nicht, teilte nun eine Sprecherin mit.

Chipotle wurde bereits als möglicher Übernahmekandidat gehandelt. Nach dem Dementi von Starbucks legten Aktien der Kaffeehaus-Kette zu und der Chipotle-Kurs gab nach.

Pikanter machte die Spekulationen, dass heutige Starbucks-Chef Brian Niccol zuvor Chipotle geführt hatte und sich dort einen Namen als Sanierer machte. Bei Starbucks versucht er, Geschäftsrückgänge durch einen Fokus auf besseren Service und gemütlichere Kaffeehäuser umzukehren.

Die Starbucks-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 1,06 Prozent auf 91,71 US-Dollar.

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SEATTLE (dpa-AFX)