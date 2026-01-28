Starbucks-Aktie verliert: Umsatzprognosen trotz sinkendem Gewinn übertroffen

Die Kaffeehauskette Starbucks hat Anlegern mit der Vorlage der Zahlen für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel einen Blick in ihre Bücher gewährt.

Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres 2026 einen Gewinnrückgang verbucht. Das Ergebnis je Aktie sackte von 0,69 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,56 US-Dollar ab und lag damit leicht über den Analystenprognosen von 0,585 US-Dollar je Anteilsschein.

Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum daneben auf 9,9 Milliarden US-Dollar, nachdem Starbucks im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 9,389 Milliarden US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen: Sie hatten im Vorfeld bei 9,654 Milliarden US-Dollar gelegen.

"Unsere Ergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass unsere ‚Back to Starbucks‘-Strategie funktioniert und wir sogar über dem Zeitplan liegen", wird CEO Brian Niccol im Rahmen einer Pressemitteilung zitiert. "Es ist großartig zu sehen, wie die Umsätze steigen, weil mehr Kunden Starbucks häufiger besuchen - und das ist erst der Anfang".

Die Starbucks-Aktie bewegte sich am Mittwoch im Handel an der NASDAQ 0,59 Prozent auf 95,16 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.at