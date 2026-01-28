Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Kaffeekonzern mit Zahlen
|
28.01.2026 22:03:00
Starbucks-Aktie verliert: Umsatzprognosen trotz sinkendem Gewinn übertroffen
Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres 2026 einen Gewinnrückgang verbucht. Das Ergebnis je Aktie sackte von 0,69 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 0,56 US-Dollar ab und lag damit leicht über den Analystenprognosen von 0,585 US-Dollar je Anteilsschein.
Die Starbucks-Aktie bewegte sich am Mittwoch im Handel an der NASDAQ 0,59 Prozent auf 95,16 US-Dollar nach unten.
