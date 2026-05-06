Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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06.05.2026 20:03:00
Starbucks baristas on the new $1,200 bonus: ‘It’s almost impossible to meet every goal they want’
Baristas tell MarketWatch that the company’s new goals are unrealistic, especially while stores face staffing problems.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Analysen zu Tell S.A.
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|Starbucks Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 1 Sh
|13 130,00
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|Starbucks Corp.
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