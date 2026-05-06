Tell Aktie

Tell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023

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06.05.2026 20:03:00

Starbucks baristas tell us why the new $1,200 bonus is impossible to get

Baristas tell MarketWatch that the company’s new goals are unrealistic, especially while stores face staffing problems.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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