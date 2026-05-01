Starbucks: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Starbucks hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,62 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Starbucks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 13,07 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,56 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at