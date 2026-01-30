Starbucks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Starbucks hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,46 Milliarden BRL – eine Minderung von 2,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 54,81 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at