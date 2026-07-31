Starbucks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Starbucks hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,91 USD. Im letzten Jahr hatte Starbucks einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,43 Prozent auf 9,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,45 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at