Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|
28.01.2026 13:53:49
Starbucks Corp. Q1 Income Retreats
(RTTNews) - Starbucks Corp. (SBUX) announced a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $293.3 million, or $0.26 per share. This compares with $780.8 million, or $0.69 per share, last year.
Excluding items, Starbucks Corp. reported adjusted earnings of $0.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.5% to $9.915 billion from $9.397 billion last year.
Starbucks Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $293.3 Mln. vs. $780.8 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.69 last year. -Revenue: $9.915 Bln vs. $9.397 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.15 To $ 2.40
