Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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29.07.2026 22:39:26
Starbucks Corp. Reveals Climb In Q3 Income
(RTTNews) - Starbucks Corp. (SBUX) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.045 billion, or $0.91 per share. This compares with $558.3 million, or $0.49 per share, last year.
Excluding items, Starbucks Corp. reported adjusted earnings of $0.85 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.4% to $9.322 billion from $9.456 billion last year.
Starbucks Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.045 Bln. vs. $558.3 Mln. last year. -EPS: $0.91 vs. $0.49 last year. -Revenue: $9.322 Bln vs. $9.456 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.55 To $ 2.65
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