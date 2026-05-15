Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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15.05.2026 15:25:21
Starbucks cuts 300 US corporate jobs and closes some regional offices
It’s also reviewing its international support organisations and expects more job cuts outside the USWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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