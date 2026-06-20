Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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20.06.2026 03:13:15
Starbucks cuts London, Hong Kong office jobs in restructuring effort
The company has said that it wants to double its international store count to about 40,000, mostly through third-party partnersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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