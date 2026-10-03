Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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03.10.2026 10:28:00
Starbucks eröffnet Filialen in Xinjiang - und bekommt politischen Druck aus den USA
In den USA schließt Starbucks Dutzende Filialen, in der chinesischen Region Xinjiang eröffnet der Konzern nun aber zwei neue Cafés. Ein US-Politiker kritisiert das scharf und fordert, die neuen Filialen wieder zu schließen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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