31.10.2025 06:31:28
Starbucks hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Starbucks hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,57 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 9,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,31 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 37,18 Milliarden USD gegenüber 36,15 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
