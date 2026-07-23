Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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23.07.2026 11:57:00

Starbucks Is on Track to Beat the Nasdaq-100 for the First Time Since 2022. Is There More Room to Run?

Starbucks (NASDAQ: SBUX) is energizing investors' portfolios. Shares have climbed 24% so far in 2026, as of July 21. Should this positive trend hold up throughout the rest of the year, the business will put together its first gain since 2021. That's welcome news for investors who have gotten used to ongoing declines.It's also noteworthy that this coffee stock is on track to beat the Nasdaq-100 index for the first time since 2022. Outperforming a well-known technology benchmark would certainly be a winning outcome.Does Starbucks have more room to run?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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