Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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19.08.2026 01:27:05
Starbucks Just Landed the Biggest Weekend in the Company's History. You Won't Believe What Drove It.
Seasoned investors know there's no such thing as a "sure thing" in investing. There are, however, some companies that come awfully close. For years, Starbucks (NASDAQ:SBUX) was a prime example of a consistent performer -- until it wasn't. Over the past couple of years, the coffee purveyor suffered several consecutive quarters of declining comps and falling foot traffic, sending many investors heading for the exits.In 2026, however, things began to look up. In its most recent quarter, Starbucks reported remarkably strong results and its best same-store sales (comps) growth in years. On the heels of its steaming success, Starbucks just announced a remarkable coup that seems to confirm that the coffee chain is back.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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