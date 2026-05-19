Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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19.05.2026 06:59:07
Starbucks Korea head sacked after ‘Tank Day’ promotion sparks public uproar
President Lee Jae-myung slams Starbucks as a “degenerate peddler”, saying he is enraged by the campaignWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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