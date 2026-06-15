Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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15.06.2026 10:08:00
Starbucks Korea to close stores for staff training after ‘Tank Day’ scandal
Coffee chain’s owner says move ‘shows how seriously we are taking the marketing incident’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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